Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги

Про це написав президент країни Ігнаціо Кассіс у twitter.

"Додаткова гуманітарна допомога для України. Швейцарія цього тижня надсилає 100 тонн припасів, включаючи медичне та протипожежне обладнання", - йдеться у повідомленні.

За його словами, з березня країна надіслала в Україну вже 5,3 тис. тонн гуманітарної допомоги.

3 серпня Швейцарія долучилася до 7-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який включає заборону на імпорт російського золота.

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