Швейцарія надішле Україні 100 тонн гуманітарної допомоги
Швейцарія оголосила про надання Україні чергової партії гуманітарної допомоги. Цей пакет включає обладнання для медичних працівників та пожежників
Про це написав президент країни Ігнаціо Кассіс у twitter.
"Додаткова гуманітарна допомога для України. Швейцарія цього тижня надсилає 100 тонн припасів, включаючи медичне та протипожежне обладнання", - йдеться у повідомленні.
За його словами, з березня країна надіслала в Україну вже 5,3 тис. тонн гуманітарної допомоги.
- 3 серпня Швейцарія долучилася до 7-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який включає заборону на імпорт російського золота.
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