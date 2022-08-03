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Ембарго на російське золото: Швейцарія долучилася до 7-го пакету санкцій ЄС проти РФ

3 серпня, 2022 середа
16:53
Світ санкції проти Росії

Швейцарія долучилася до 7-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який включає заборону на імпорт російського золота

Про це повідомила пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Як йдеться у повідомленні, уряд Швейцарії запровадив додаткові санкції проти Росії, зокрема заборонив імпорт російського золота.

"З 3 серпня Швейцарія впроваджує найневідкладніші заходи за часом та змістом. Нові заходи стосуються передусім заборони на купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з Росії. Послуги, пов’язані з цими товарами, також заборонені", - пише пресслужба.

Швейцарія також заморозила активи Сбербанку, тепер російському банку заборонено надавати кошти, економічні ресурси та технічні послуги.

Однак, у тексті зазначено, що санкції не розповсюджуються на торгівлю харчовою продукцією між третіми країнами та Росією.

"Федеральна рада зазначає, що жоден із заходів проти Росії не спрямований проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та Росією. Щоб уникнути перебоїв у платіжних каналах, Федеральна рада зробила два нових винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та постачання нафти до третіх країн, як це зробив ЄС", - йдеться у повідомленні.

  • Єврокомісія 15 липня оприлюднила проєкт сьомого пакета санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.
  • Представники держав-членів Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти Росії. Рішення оприлюднили 21 липня в Офіційному журналі ЄС.

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