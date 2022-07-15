Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Сьомий санкційний пакет спрямований на узгодження та розʼяснення заходів, передбачених попередніми пакетами, та на узгодження заходів серед усіх країн-партнерів, зокрема – G7.

Єврокомісія також пропонує продовжити дію санкцій до січня 2023 року, заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Жорстока війна Росії проти України не припиняється. Тому ми пропонуємо сьогодні посилити наші суворі санкції ЄС проти Кремля, посилити їх виконання та продовжити їх до січня 2023 року. Москва повинна продовжувати платити високу ціну за свою агресію", - сказала вона.

Наприкінці січня відбудеться наступний перегляд термінів та заходів.

Крім того, новими санкціями пропонують заборонити імпорт російського золота, і при цьому посилити контроль над експортом товарів подвійного використання та передових технологій. У ЄК вважають, що це посилить узгодженість санкцій ЄС із санкціями партнерів по G7 та посилить вимоги до звітності, аби активізувати заморожування російських активів країнами Євросоюзу.

Санкції ЄС не торкнуться торгівлі сільськогосподарською продукцією між третіми країнами та Росією, наголосили в ЄС.

"Санкції ЄС є жорсткими та важкими. Ми продовжуємо атакувати тих, хто наближений до Путіна та Кремля. Сьогоднішній пакет показує наш скоординований підхід з міжнародними партнерами, включаючи G7. На додаток до цих заходів я також представлятиму Раді пропозиції щодо включення в список інших фізичних та юридичних осіб із заморожуванням їхніх активів і обмеженням можливості подорожувати", - заявив Жозеп Боррель, Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки.

15 липня очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не пом’якшуватиме санкції проти Росії.

14 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина відмовилась підтримати санкції проти газу з РФ.

Того ж дня стало відомо, що Євросоюз обговорює зняття санкцій з деяких росіян, адже вони нібито могли бути накладені на слабких підставах.

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