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Німеччина не пом’якшуватиме санкції проти Росії, - Бербок

15 липня, 2022 п'ятниця
06:17
Світ

Німеччина не пом’якшуватиме санкції проти Росії, введені через повномасштабне вторгнення в Україну

Про це сказала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає РБК-Україна.

Вона сказала, що подібний крок не дозволив би забезпечити постачання російського газу в країну, але Німеччину "шантажували б подвійно".

Бербок запевнила, що Берлін продовжить підтримувати Київ до тих пір, поки Україна цього потребує.

"І саме тому ми також збережемо ці санкції, і водночас будемо стежити за тим, щоб у нас не було розколу в суспільстві", - зауважила вона.

  • 13 липня Бербок заявила, що переговори з Росією наразі неможливі, оскільки Москва відмовляється говорити навіть про гуманітарні коридори для цивільних.

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Росія
Німеччина
санкції проти Росії
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