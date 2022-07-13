Очільниця МЗС Німеччини Бербок пояснила, чому переговори з РФ неможливі
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що переговори з Росією наразі неможливі, оскільки Москва відмовляється говорити навіть про гуманітарні коридори для цивільних
Про це Бербок заявила у інтерв'ю Stern.
"Про що можна вести переговори з тим, хто не готовий навіть домовитися з міжнародним комітетом Червоного хреста щодо створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення", - запитала Бербок.
Вона додала, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в неї не було жодного прямого контакту з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
"Мені хотілося б сказати: "Ну, давай, Сергію, домовлятимемося про мир", але сумніваюся, що у Лаврова все ще є подібні повноваження від російського керівництва. Яку роль відіграє сьогодні у цих питаннях російський міністр закордонних справ, невідомо", - констатувала Бербок.
Вона також відкинула заклик до негайного припинення вогню та переговорів, з яким виступила у відкритому листі "Перемир'я зараз!" група німецьких інтелектуалів та знаменитостей.
"На місці українців я сприйняла б цей лист як наївний, що збиває з пантелику, зарозумілий. Яке право має міністр закордонних справ саме Німеччини вирішувати за Україну, яку частину своєї території вона має віддати, скільки мільйонів її громадян мають підкоритися російському пануванню" - обурилася Бербок.
- 2 квітня Бербок заявила, що поки в Україні тривають бомбардування, розмови Путіна про мирні переговори не варто сприймати серйозно.
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