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Головна війна з Росією Поки тривають бомбардування, мирні переговори Путіна не варто сприймати всерйоз, - МЗС Німеччини

Поки тривають бомбардування, мирні переговори Путіна не варто сприймати всерйоз, - МЗС Німеччини

2 квітня, 2022 субота
00:30
війна з Росією Анналена Бербок

Очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН заявила, що не можна сказати, з одного боку, ви ведете так звані мирні переговори, а з іншого боку, ви бомбите лікарні

Про це повідомляє CNN.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що "переговорні заяви" Москви не можна сприймати серйозно, поки російські сили продовжують бомбити українські міста. 

"Ви знаєте, яка ситуація, наприклад, у Маріуполі. У місті досі перебуває понад 100 тисяч мирних жителів, і хоча Путін через день каже, що у нього — як він це називає — мирні переговори, але в той же момент він бомбить Маріуполь, він бомбить так звані гуманітарні коридори, він не дозволяти доставити їжу та ліки у міста, що, очевидно, є порушенням гуманітарного законодавства. Тому це воєнні злочини", – сказала Бербок. - Не можна сказати, з одного боку, що ви ведете так звані мирні переговори, а з іншого боку, ви бомбите лікарні", – сказала вона. 

Міністерка також зазначила, що важливо, щоб Європа проігнорувала наполягання Москви про оплату майбутніх постачань російського газу в рублях. Вона наголосила, що пріоритетом є припинення обстрілів в Україні. 

"Було дуже важливо, що ми дали рішучу відповідь на це питання про рубль, що нас не шантажують і що ми не граємо в ігри. Але це лише одна незначна частина, тому що найголовніше, що це бомбардування мирного населення закінчилося", - сказала вона. 

"Його (Путіна. - Ред.) гра полягає не тільки в тому, що рублі чи євро платять за газ. Нам потрібно покласти край бомбардуванням", — сказала фрау Бербок.

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