Про це ідеться в пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.

Рішення щодо внесення понад 30 людей до санкційного списку Швейцарії ухвалив Федерального департаменту з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) Гі Пармелен. Відсьогодні швейцарський список санкцій відповідає списку Європейського Союзу.

"12 жовтня EAER вніс зміни у Додаток 8 до Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні: ще 30 осіб підпадають під економічні санкції та заборону на в’їзд, а ще сім організацій підпадають під економічні санкції", - написали в пресрелізі.

Зазначають, що в санкційний список потрапили переважно люди, причетні до "референдумів", які Росія організувала на тимчасово окупованих територіях України наприкінці вересня 2022 року. Тепер їхні активи у Швейцарії заморозять.

Також EAER вніс певні зміни до цього указу. Відтепер до тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей будуть застосовані такі самі обмеження, що й до тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Ці зміни набудуть чинності о 18:00 12 жовтня.

30 вересня Володимир Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи.