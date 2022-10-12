Швейцарія наклала санкції на 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України
У Швейцарії санкційний список розширили на понад 30 фізичних та юридичних осіб з Росії, які причетні до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України
Про це ідеться в пресрелізі Федеральної ради Швейцарії.
Рішення щодо внесення понад 30 людей до санкційного списку Швейцарії ухвалив Федерального департаменту з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) Гі Пармелен. Відсьогодні швейцарський список санкцій відповідає списку Європейського Союзу.
"12 жовтня EAER вніс зміни у Додаток 8 до Указу про заходи, пов’язані з ситуацією в Україні: ще 30 осіб підпадають під економічні санкції та заборону на в’їзд, а ще сім організацій підпадають під економічні санкції", - написали в пресрелізі.
Зазначають, що в санкційний список потрапили переважно люди, причетні до "референдумів", які Росія організувала на тимчасово окупованих територіях України наприкінці вересня 2022 року. Тепер їхні активи у Швейцарії заморозять.
Також EAER вніс певні зміни до цього указу. Відтепер до тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей будуть застосовані такі самі обмеження, що й до тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Ці зміни набудуть чинності о 18:00 12 жовтня.
- 30 вересня Володимир Зеленський закликав Швейцарію заблокувати російські активи.
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