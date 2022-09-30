"У боротьбі добра і зла немає місця нейтралітету": Зеленський закликав Швейцарію заблокувати активи РФ, а Китай - вплинути на агресора
Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм, а Швейцарія може заблокувати російські активи
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії, передає пресслужба Офісу президента.
"Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України", – зазначив він.
Зеленський закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду про події в Україні.
Президент зауважив, що в питанні боротьби добра і зла не має бути місця для нейтралітету.
Він також висловив побажання, щоб Китай відігравав більшу роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Президент зазначив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.
- У США вважають, що найефективнішим способом зупинити Путіна від застосування ядерної зброї буде переконати лідерів Китаю та США вплинути на російського диктатора.
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