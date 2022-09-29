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США почали активніше закликати Індію та Китай зупинити Путіна від ядерного удару, - Politico

29 вересня, 2022 четвер
15:01
Світ Володимир Путін

У США вважають, що найефективнішим способом зупинити Путіна від застосування ядерної зброї буде переконати лідерів Китаю та США вплинути на російського диктатора

Про це повідомляє видання Politico.

"США та їхні союзники сподіваються згуртувати міжнародну спільноту, щоб надіслати Путіну чіткий сигнал: використання ядерної зброї викличе негативну реакцію навіть із боку друзів Росії", - пише видання.

Зокрема, всередині та за межами адміністрації президента США Джо Байдена зростають заклики залучити Китай та Індію, дві великі держави з тісними зв’язками з Москвою, щоб посилити тиск на Путіна, попередивши про наслідки такого кроку (зокрема, удару по Україні).

"Вони могли б повідомити Путіну, наскільки катастрофічно поганою ідеєю було б будь-яке застосування ядерної зброї. Вони мають це зробити. Я сподіваюся, що вони це зроблять", - сказав виданню американський чиновник, який займається політикою нерозповсюдження.

Він також зазначив, що американські дипломати тиснули як на регіональних друзів, так і на ворогів Росії, щоб вони тиснули на Путіна.

"У низці розмов із країнами Індо-Тихоокеанського регіону - союзниками, партнерами чи іншими - ми наголошували на важливості виступати одним голосом проти використання ядерної зброї в Україні", - заявив чиновник.

Видання пише, що офіційні особи США вважають, що залучення лідера Китаю Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді є одними з найбільш перспективних способів змінити думку Путіна, бо вони нібито мають значний вплив на диктатора.

  • 28 вересня директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наразі немає доказів, що Росія готується застосувати проти України ядерну зброю. За його словами, США серйозно сприймають погрози російського диктатора Володимира Путіна, проте наразі реальних доказів, що РФ збирається застосувати зброю масового знищення, немає.  

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Сі Цзиньпін
ядерна небезпека
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