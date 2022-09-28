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Директор ЦРУ: Ми не бачимо практичних доказів, що РФ готується застосувати ядерну зброю

28 вересня, 2022 середа
11:43
Світ Білл Бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наразі немає доказів, що Росія готується застосувати проти України ядерну зброю

Про це Бернс заявив у інтерв'ю CBS

За його словами, США серйозно сприймають погрози російського диктатора Володимира Путіна, проте наразі реальних доказів, що РФ збирається застосувати зброю масового знищення немає.  

"Риторика Путіна та його соратників є безрозсудною та безвідповідальною. Ми не бачимо практичних доказів, що сьогодні він рухається до того, щоб реально використовувати ядерну зброю, і що насправді існує загроза використання тактичної ядерної зброї. Але як я сказав, ми сприймаємо це досить серйозно", — запевнив Бернс. 

  • 21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби. 
  • Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків"
  • 25 вересня міністр закордонних справ Росії Сергії Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ. 

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Володимир Путін
ЦРУ
ядерна зброя
війна з Росією
США
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