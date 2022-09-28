Про це Бернс заявив у інтерв'ю CBS.

За його словами, США серйозно сприймають погрози російського диктатора Володимира Путіна, проте наразі реальних доказів, що РФ збирається застосувати зброю масового знищення немає.

"Риторика Путіна та його соратників є безрозсудною та безвідповідальною. Ми не бачимо практичних доказів, що сьогодні він рухається до того, щоб реально використовувати ядерну зброю, і що насправді існує загроза використання тактичної ядерної зброї. Але як я сказав, ми сприймаємо це досить серйозно", — запевнив Бернс.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

25 вересня міністр закордонних справ Росії Сергії Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ.

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