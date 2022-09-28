Директор ЦРУ: Ми не бачимо практичних доказів, що РФ готується застосувати ядерну зброю
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наразі немає доказів, що Росія готується застосувати проти України ядерну зброю
Про це Бернс заявив у інтерв'ю CBS.
За його словами, США серйозно сприймають погрози російського диктатора Володимира Путіна, проте наразі реальних доказів, що РФ збирається застосувати зброю масового знищення немає.
"Риторика Путіна та його соратників є безрозсудною та безвідповідальною. Ми не бачимо практичних доказів, що сьогодні він рухається до того, щоб реально використовувати ядерну зброю, і що насправді існує загроза використання тактичної ядерної зброї. Але як я сказав, ми сприймаємо це досить серйозно", — запевнив Бернс.
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.
- Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".
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