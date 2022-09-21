"Це не блеф, РФ захищатиме територіальну цілісність усіма наявними засобами", - Путін перейшов до погроз ядерною зброєю
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія використає усі наявні у неї засоби, включно із ядерною зброєю, аби захистити свою територіальну цілісність
Про це він заявив у зверненні до громадян РФ 21 вересня, повідомляє Еспресо.TV.
Путін звинуватив Захід у ядерному шантажі та погрозах застосувати проти Росії ядерну зброю, та заявив, що Москва у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.
"Тим хто дозволяє собі такі заяви хочу нагадати, що наша країна також володіє різними засобами враження, а за деякими компонентами й більш сучасними, ніж країни НАТО. І при загрозі територіальній цілісності нашої держави, для захисту Росії та нашого народу ми безумовно використаємо всі наявні у нас засоби. Це не блеф. Громадяни РФ можуть бути впевнені - територіальна цілісність нашої батьківщини, наша незалежність та свобода будуть забезпечені. Підкреслю ще раз - усіма наявними у нас засобами. А ті хто шантажує нас ядерною зброєю, повинні знати - роза вітрів може розвернутися у в їхній бік", - сказав Путін.
- 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у Росії.
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