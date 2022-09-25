Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідну заяву Лавров зробив під час пресконференції на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, відповідаючи на запитання про те, чи буде ядерна доктрина РФ поширюватися на окуповані території у разі, якщо Кремль оголосить їх приєднаними до Росії.

"Вся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в конституції РФ, безумовно перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію", - сказав Лавров.

Він також відреагував на заяву президента США Джо Байдена про неминучу відповідь на незаконну анексію нових українських територій.

"Я не чув, що США загрожують якимось ударом, я чув, що президент Байден заявив, що у разі проведення референдумів та прийняття їх результатів, на Росію чекають чергові санкції "з пекла", або ще звідкись... Якщо була загрозлива теза висунута, що Росія отримає удар, я ознайомлюся з цим текстом, я не був у курсі, що США та Україна є союзниками, пов'язаними таким небезпечним ланцюгом", - додав Лавров.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

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