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Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території

25 вересня, 2022 неділя
08:55
Світ Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергії Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься на захоплені території України, якщо окупанти оголосять їх частиною РФ

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

Відповідну заяву Лавров зробив під час пресконференції на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, відповідаючи на запитання про те, чи буде ядерна доктрина РФ поширюватися на окуповані території у разі, якщо Кремль оголосить їх приєднаними до Росії. 

"Вся територія Російської Федерації, яка закріплена і додатково може бути закріплена в конституції РФ, безумовно перебуває під повним захистом держави, це абсолютно природно. Усі закони, доктрини, концепції, стратегії Російської Федерації поширюються на всю її територію", - сказав Лавров. 

Він також відреагував на заяву президента США Джо Байдена про неминучу відповідь на незаконну анексію нових українських територій. 

"Я не чув, що США загрожують якимось ударом, я чув, що президент Байден заявив, що у разі проведення референдумів та прийняття їх результатів, на Росію чекають чергові санкції "з пекла", або ще звідкись... Якщо була загрозлива теза висунута, що Росія отримає удар, я ознайомлюся з цим текстом, я не був у курсі, що США та Україна є союзниками, пов'язаними таким небезпечним ланцюгом", - додав Лавров. 

  • 21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби. 
  • Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків"

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