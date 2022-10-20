Президент Швейцарії відвідав деокуповані Бородянку та Іванків на Київщині
20 жовтня президент Швейцарії Іньяціо Кассіс відвідав звільнені від російських окупантів Бородянку та Іванків Київської області
Про це написав у твіттері президент Швейцарії Іньяціо Кассіс.
"Вражений військовою агресією проти цивільної інфраструктури й зворушений стійкістю України та її громадян у Бородянці та Іванкові. Швейцарська гуманітарна допомога та підтримка реконструкції необхідні для подолання зими та після", - пише Кассіс.
Посольство Швейцарії в Україні також повідомило, що Кассіс відвідав проєкт із відновлення у селі Сукачі в Іванківській громаді Київщини, який фінансує Швейцарія.
"У Сукачах споруджують дерев'яні модульні будинки, що використовують як екстрене житло для громадян України, які втратили свої домівки", - йдеться в повідомленні.
- 11 серпня Ігнаціо Кассіс оголосив про надання Україні чергової партії гуманітарної допомоги. Цей пакет включає обладнання для медичних працівників та пожежників.
- 12 жовтня Швейцарія наклала санкції на 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України. Тепер їхні активи у Швейцарії заморозять.
- До України 20 жовтня прибув із візитом президент Швейцарії Іньяціо Кассіс. Він прагне зрозуміти нинішню військову й гуманітарну ситуацію та дізнатись про підготовчу роботу до відновлення країни.
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