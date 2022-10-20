Президент Швейцарії відвідав деокуповані Бородянку та Іванків на Київщині

Про це написав у твіттері президент Швейцарії Іньяціо Кассіс.

"Вражений військовою агресією проти цивільної інфраструктури й зворушений стійкістю України та її громадян у Бородянці та Іванкові. Швейцарська гуманітарна допомога та підтримка реконструкції необхідні для подолання зими та після", - пише Кассіс.

Посольство Швейцарії в Україні також повідомило, що Кассіс відвідав проєкт із відновлення у селі Сукачі в Іванківській громаді Київщини, який фінансує Швейцарія.

"У Сукачах споруджують дерев'яні модульні будинки, що використовують як екстрене житло для громадян України, які втратили свої домівки", - йдеться в повідомленні.

11 серпня Ігнаціо Кассіс оголосив про надання Україні чергової партії гуманітарної допомоги. Цей пакет включає обладнання для медичних працівників та пожежників.

12 жовтня Швейцарія наклала санкції на 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України. Тепер їхні активи у Швейцарії заморозять.

До України 20 жовтня прибув із візитом президент Швейцарії Іньяціо Кассіс. Він прагне зрозуміти нинішню військову й гуманітарну ситуацію та дізнатись про підготовчу роботу до відновлення країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb