"Нейтралітет не повинен означати байдужість": Швейцарія пояснила, чому долучилася до санкцій ЄС проти РФ

Про це повідомляє видання Укрінформ.

Президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе заявив це під час пресконференції у п’ятницю у Відні за результатами переговорів з президентом Австрії.

"Російська війна проти України також була темою нашого обговорення. Ми обмінялися думками з приводу позицій наших країн. Швейцарія долучилася до санкцій ЄС проти РФ. І це є повністю сумісним з нейтралітетом. Нейтралітет не повинен означати байдужість", - сказав він.

Читайте також: Швейцарія відмовляється приймати російські паспорти, які видали на тимчасово окупованих територіях України та Грузії

Зокрема повідомляється, що Берсе також зазначив, що Швейцарія робить внесок у мирний процес та посередництво, а також провела у себе липні міжнародну конференцію з відновлення України.

Він також додав, що Швейцарія, яка з січня 2023 року стала непостійним членом РБ ООН, докладатиме зусилля у межах цього органу для сприяння мирному врегулюванню.

16 грудня Швейцарія ухвалила синхронні з ЄС санкції проти Росії та ввела власні проти двох громадян Ірану та двох іранських компаній за постачання Росії безпілотників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb