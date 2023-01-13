"Нейтралітет не повинен означати байдужість": Швейцарія пояснила, чому долучилася до санкцій ЄС проти РФ
Приєднання Швейцарії до санкцій ЄС проти РФ є сумісним з нейтралітетом країни, який не повинен означати байдужість
Про це повідомляє видання Укрінформ.
Президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе заявив це під час пресконференції у п’ятницю у Відні за результатами переговорів з президентом Австрії.
"Російська війна проти України також була темою нашого обговорення. Ми обмінялися думками з приводу позицій наших країн. Швейцарія долучилася до санкцій ЄС проти РФ. І це є повністю сумісним з нейтралітетом. Нейтралітет не повинен означати байдужість", - сказав він.
Читайте також: Швейцарія відмовляється приймати російські паспорти, які видали на тимчасово окупованих територіях України та Грузії
Зокрема повідомляється, що Берсе також зазначив, що Швейцарія робить внесок у мирний процес та посередництво, а також провела у себе липні міжнародну конференцію з відновлення України.
Він також додав, що Швейцарія, яка з січня 2023 року стала непостійним членом РБ ООН, докладатиме зусилля у межах цього органу для сприяння мирному врегулюванню.
- 16 грудня Швейцарія ухвалила синхронні з ЄС санкції проти Росії та ввела власні проти двох громадян Ірану та двох іранських компаній за постачання Росії безпілотників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.94Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе