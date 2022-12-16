Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

У повідомленні йдеться, що Берн приєднався до нових санкцій Євросоюзу, запроваджених сьогодні проти Росії та до стелі цін на російську нафту.

"Це розширює заборону на перевезення нафти, що продається вище граничної ціни, на торговельні та брокерські послуги. 16 грудня Федеральна рада вирішила прийняти ці положення, привівши заходи Швейцарії у відповідність до заходів ЄС", - зазначено у документі.

Крім того, введені фінансові обмеження на двох осіб та дві організації, пов’язані з іранською програмою допомоги РФ.

"Заходи застосовуються до іранських фізичних осіб та організацій, санкціонованих ЄС 14 листопада за їхню участь у розробці та постачанні безпілотних літальних апаратів (дронів) до Росії", - повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

Заходи набудуть чинності о 18 годині 16 грудня.

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель. 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу.

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