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ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії

16 грудня, 2022 п'ятниця
16:48
Економіка санкції проти РФ

Рада ЄС затвердила у п’ятницю дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю домовленості щодо 9-го пакету санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей", - зазначила очільниця Єврокомічії.

Докладніше про новий пакет обмежень щодо РФ написала пресслужба Ради ЄС.

"Після продовольства та голоду Путін тепер використовує зиму як зброю, навмисно позбавляючи мільйони українців води, електрики та опалення. Європейський Союз відповідає на цю останню ескалацію та воєнний злочин нашим дев'ятим пакетом жорстких санкцій. Ми продовжимо спрямовувати санкції проти економіки та проти тих, хто сприяє цій жорстокій війні", - прокоментував рішення Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Узгоджений пакет вводить нові заходи експортного контролю та обмеження на товари і технології подвійного призначення, а також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, значно розширюючи список суб'єктів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії.

Зокрема, санкції застосовуватимуться до 168 додаткових суб'єктів, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ.

"Це забезпечить неможливість вільної торгівлі ключовими хімікатами, нервово-паралітичними речовинами, приладами нічного бачення та радіонавігації, електронікою та IT-компонентами, які можуть бути використані російською військовою машиною", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Щоб уникнути обходу санкцій, до списку також включені деякі контрольовані Росією організації, які базуються у незаконно анексованому Криму чи Севастополі.

Крім того, ЄС розширить заборону на експорт товарів та технологій, пов'язаних з авіаційною та космічною промисловістю, включивши до пакету авіаційні двигуни та їх частини.

Ця заборона буде поширюватися як на пілотовані, так і на безпілотні літальні апарати, тобто відтепер буде заборонений прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до Росії.

Відзначається, що жодний із санкційних заходів жодним чином не торкається торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією, включаючи пшеницю та добрива.

Однак сказано, що з огляду на позицію ЄС щодо боротьби з відсутністю продовольчої безпеки в усьому світі, а також з метою уникнення збоїв у каналах оплати сільськогосподарської продукції, було вирішено запровадити нові послаблення, що дозволяють розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією, включаючи пшеницю та добрива, до їх включення в список.

ЄС також заморозить активи ще двох російських банків і додасть "Всеросійський банк регіонального розвитку" до списку організацій, на які поширюється повна заборона проведення операцій.

Крім того, Рада ЄС ініціювала процес призупинення ліцензій на мовлення ще чотирьох російських ЗМІ: "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" та "Первый канал". Ці ЗМІ перебувають під постійним прямим чи непрямим контролем керівництва Російської Федерації та використовуються ним для безперервних та узгоджених дій щодо дезінформації та військової пропаганди, які легітимізують агресію Росії та підривають підтримку України.

Сьогоднішні рішення також запроваджують заборону надання Російській Федерації послуг ЄС з реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки, а також послуг з тестування продукції та технічного контролю.

ЄС також розширить заборону на нові інвестиції у російський енергетичний сектор, додатково заборонивши нові інвестиції у російський гірничодобувний сектор, за винятком гірничодобувної та кар'єрної діяльності з використанням деяких критично важливих видів сировини.

Також віднині громадянам ЄС буде заборонено обіймати будь-які посади в керівних органах усіх російських державних чи контрольованих державою юридичних осіб, організацій чи органів, які розмішені в Росії.

На додаток до економічних санкцій Рада ЄС вирішила розширити список індивідуальних санкцій, включивши до нього нових фізичних і юридичних осіб.

  • 6 грудня стало відомо, що до дев'ятого пакета санкцій проти РФ Європейська комісія планує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 мільярда євро.
  • Напередодні країни Балтії та Польща заблокували ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії, через запропоновані деякими країнами послаблення
  • Та вето вдалося подолати і пізно ввечері уряди країн Євросоюзу погодили 9-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.
  • Також вчора, 15 грудня, французький регулятор зобов’язав оператора супутникового зв’язку Eutelsat припинити трансляцію трьох російських каналів – "Россия 1", "Первый канал" і НТВ, програми яких про Україну містять мову ненависті й заклики до насильства.

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війна з Росією
пропаганда
санкції ЄС проти Росії
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