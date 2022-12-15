ЄС погодив 9-й пакет санкцій проти Росії, - Reuters
У четвер, 15 грудня, уряди країн Євросоюзу погодили 9-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.
За даними видання, оформлення пакету санкцій у письмовій формі буде завершено 16 грудня.
"Санкції узгоджені. Письмова процедура до завтрашнього обіду", - сказав співрозмовник видання.
Раніше Польща та країни Балтії заблокували новий пакет санкцій проти РФ через запропоновані деякими країнами послаблення.
- 1 грудня країни Євросоюзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
- 5 грудня ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності.
- 6 грудня стало відомо, що до дев'ятого пакета санкцій проти РФ Єврокомісія планує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 млрд євро.
- ЄС погодив санкції проти Ірану за постачання зброї Росії.
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