У новий пакет санкцій ЄС пропонують включити заборону 4 росканалів та експорту на 2,3 млрд євро, - ЗМІ
До дев'ятого пакета санкцій проти РФ Європейська комісія планує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 мільярда євро
Про це пише видання Financial Times.
Відомо, що згідно з інформацією Організації економічного співробітництва й розвитку, на гірничодобувний сектор Росії – світового виробника золота, залізної руди, урану і фосфатів – припадала чверть іноземних інвестицій до початку повномасштабної війни в Україні.
Конкретний характер заборон на інвестиції в гірничодобувну промисловість РФ усе ще визначається і, за словами співрозмовника FT, імовірно, міститиме винятки для певних товарів – приміром, титану й паладію, де Росія є критично важливим постачальником.
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Також до пропозиції дев'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії, за даними ЗМІ, входять:
заборона на мовлення чотирьох російських телеканалів;
експортний контроль за продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро, які РФ може використовувати для виробництва озброєння;
заборона на операції з трьома російськими банками;
санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із Росії;
заборона на співпрацю із російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.
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Зокрема очікується, що пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня.
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