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Головна Світ Санкції проти РФ будуть відчутними, для цього потрібен час, - прем’єрка Литви

Санкції проти РФ будуть відчутними, для цього потрібен час, - прем’єрка Литви

1 грудня, 2022 четвер
15:57
Світ Інгріда Шимоніте

Західні санкції проти Росії за розв’язану нею війну будуть мати відчутний ефект, але у середньо- та довгостроковій перспективі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте.

"Мій меседж - потрібно більше терпіння. Тому що не існує санкцій, які можуть обвалити Росії все з сьогодні на завтра. Це просто неможливо", - зазначила вона.

Шимоніте додала, що поміж союзниками-членами НАТО є широкий консенсус з приводу того, що не можна тиснути на Україну з приводу того, коли їй починати перемовини з агресором. Вона також висловилася за те, щоб НАТО посилював протиповітряну оборону не лише країн східного флангу Альянсу, а й України. 

Вона відмовилася коментувати, чи збирається претендувати на посаду генсека Альянсу після Єнса Столтенберга, який має залишити її у вересні 2023 року.

  • 1 грудня Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро. Крім того, санкції, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому минулого року, передбачають заборону на приймання депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в Росії, якщо їх загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу. 

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Новини
Литва
санкції проти Росії
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