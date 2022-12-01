Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте.

"Мій меседж - потрібно більше терпіння. Тому що не існує санкцій, які можуть обвалити Росії все з сьогодні на завтра. Це просто неможливо", - зазначила вона.

Шимоніте додала, що поміж союзниками-членами НАТО є широкий консенсус з приводу того, що не можна тиснути на Україну з приводу того, коли їй починати перемовини з агресором. Вона також висловилася за те, щоб НАТО посилював протиповітряну оборону не лише країн східного флангу Альянсу, а й України.

Вона відмовилася коментувати, чи збирається претендувати на посаду генсека Альянсу після Єнса Столтенберга, який має залишити її у вересні 2023 року.

1 грудня Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро. Крім того, санкції, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому минулого року, передбачають заборону на приймання депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в Росії, якщо їх загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу.

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