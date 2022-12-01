Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро

Про це йдеться на порталі міністерства економіки Швейцарії.

Зазначається, що загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію Росії проти України, досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро). Ще у липні вона становила 6,7 млрд франків (6,5 млрд євро).

Як повідомляють у Мінекономіки країни, ця сума наводиться без урахування вартості 15 заморожених об'єктів нерухомості юридичних та фізичних осіб, на яких наклали санкції.

"Заморожені суми можуть збільшуватися, наприклад, у тих випадках, коли об'єктом санкцій стають нові особи або виявляються нові активи. Водночас активи, заморожені з превентивною метою, мають бути звільнені після проведення необхідних перевірок", - пояснили у швейцарському міністерстві.

Санкції, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому минулого року, також передбачають заборону на приймання депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в Росії, якщо їх загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу.

30 листопада президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн заявила, що Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України. Очільниця Єврокомісії зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.

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