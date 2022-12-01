Швейцарія заморозила російські активи на 7,2 млрд євро
Швейцарія заморозила російські активи на суму приблизно $7,94 млрд, а в шести кантонах були арештовані 15 об'єктів нерухомості, які підпадають під дію санкцій проти РФ
Про це йдеться на порталі міністерства економіки Швейцарії.
Зазначається, що загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію Росії проти України, досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро). Ще у липні вона становила 6,7 млрд франків (6,5 млрд євро).
Як повідомляють у Мінекономіки країни, ця сума наводиться без урахування вартості 15 заморожених об'єктів нерухомості юридичних та фізичних осіб, на яких наклали санкції.
"Заморожені суми можуть збільшуватися, наприклад, у тих випадках, коли об'єктом санкцій стають нові особи або виявляються нові активи. Водночас активи, заморожені з превентивною метою, мають бути звільнені після проведення необхідних перевірок", - пояснили у швейцарському міністерстві.
Санкції, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому минулого року, також передбачають заборону на приймання депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в Росії, якщо їх загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу.
- 30 листопада президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн заявила, що Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України. Очільниця Єврокомісії зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.
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