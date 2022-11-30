Про це повідомляє Euractiv з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити", - заявила вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Вона наголосила, що ЄС з партнерами заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.

"Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - додала президентка Єврокомісії.

Зазначається, що ЄС працюватиме над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб. Однак наразі проблема полягає в тому, що в більшості держав-членів ЄС конфіскація заморожених активів юридично можлива лише за наявності кримінального вироку.

У жовтні лідери ЄС доручили Єврокомісії вивчити юридичні варіанти арешту російських активів, які наразі заморожені.

22 листопада у Politico повідомили, що активи державних підприємств, що належать Росії, не підпадають під дію такої конвенції, але їхня конфіскація може спричинити проблеми, пов'язані з конфіскацією приватного майна, крім необхідності продемонструвати достатній зв'язок з РФ.

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