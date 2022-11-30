ЄС з партнерами створить план конфіскації заморожених активів РФ на користь України, - Урсула фон дер Ляєн
Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України
Про це повідомляє Euractiv з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
"Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити", - заявила вона.
За словами Урсули фон дер Ляєн, збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Вона наголосила, що ЄС з партнерами заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів.
Очільниця Єврокомісії зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.
"Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні", - додала президентка Єврокомісії.
Зазначається, що ЄС працюватиме над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб. Однак наразі проблема полягає в тому, що в більшості держав-членів ЄС конфіскація заморожених активів юридично можлива лише за наявності кримінального вироку.
- У жовтні лідери ЄС доручили Єврокомісії вивчити юридичні варіанти арешту російських активів, які наразі заморожені.
- 22 листопада у Politico повідомили, що активи державних підприємств, що належать Росії, не підпадають під дію такої конвенції, але їхня конфіскація може спричинити проблеми, пов'язані з конфіскацією приватного майна, крім необхідності продемонструвати достатній зв'язок з РФ.
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