Про це він розповів в етері Еспресо.



"В інформаційному просторі тема нафтового ембарго пішла на другий план, бо її закрила тема цінової стелі на нафту у $60 за барель. Насправді йдеться про два паралельні процеси. Нафтове ембарго від сьогодні, 5 грудня, набуло чинності, тобто всі танкери з російською сирою нафтою, які виходять з портів РФ, не можуть прямувати до портів ЄС. Однак, Болгарія є виключенням, тому що там розташований НПЗ "Лукойл", і їм дали відстрочку до кінця 2024 року", - прокоментував головний редактор порталу BlackSeaNews.



Андрій Клименко пояснив, що у виключенні щодо Болгарії застосували купу запобіжників, аби не було намірів перепродажу, тобто збільшити обсяг експорту нафти до Болгарії з метою подальшого продажу.



"У середньому з регіону Чорного моря щомісячно Росія експортувала 3,5 – 3,7 млн тонн російської сирої нафти, з них приблизно 45-47% йшли до країн ЄС, а 53-55% направлялися до країн Азії, Південної Америки: Індія, Туреччина, Сінгапур, Малайзія, трохи Бразилія і інші країни. Відповідно, ембарго призведе до того, що доходи РФ від експорту сирої нафти віднині скоротяться удвічі. Прибутки російських нафтових компаній по позиції сира нафта та їх відрахування до бюджету РФ зменшаться у два рази. А щодо другої половини цього експорту до інших країн, то там встановлена цінова стеля у $60 за барель. ЄС та G7 залишили собі можливість регулярно переглядати рівень цієї стелі", - зауважив Клименко.

1 грудня країни Європейського Союзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель

3 грудня G7 і Австралія домовились про обмеження ціни на російську нафту

5 грудня ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності

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