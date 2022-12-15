Про це інформує Delfi з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса в парламенті.

"Спочатку це був список із 1,5 тис. осіб і компаній, зараз він трохи звузився. Ці пропозиції звільнили б приватні кошти, якби держави виявили зв'язок цих коштів із продовольчою безпекою. Важко сказати, як приватні кошти олігархів пов'язані з продовольчою безпекою - ми порушували це питання. Ми розуміємо і занепокоєння партнерів у Європі в деяких конкретних випадках", - розповів Ландсбергіс.

Міністр сказав, що Литва і Польща зупинили ухвалення дев'ятого пакета санкцій Європейського Союзу, цю позицію підтримують й інші країни Балтії.

"Якби зробили такого розміру політичну діру, яку схвалили б усі країни ЄС, я думаю, це використовували б не тільки для розв'язання всіх питань, а й для значного обходу санкцій. Ця дискусія триває. Литва і Польща зупинили ухвалення пакета. Можливо, дискусію перенесуть на Європейську раду", - додав Ландсбергіс.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що РФ намагається використати наратив про те, що санкції зупиняють сільгоспвиробництво в країнах третього світу.

"У світі існує наратив, який просувається Росією, що санкції Євросоюзу якось відповідальні за зростання цін на харчі, особливо в країнах третього світу, хоча всім чудово відомо, що жодне сільськогосподарське виробництво не під санкціями та це ніяк не пов'язано. Деякі олігархи й компанії, пов'язані з бізнесом добрив, потрапили під санкції", - сказала Шимоніте.

Наголошується, що близько десяти країн пропонують пом'якшити санкції.

1 грудня країни Європейського Союзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.

5 грудня ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності.

6 грудня стало відомо, що до дев'ятого пакета санкцій проти РФ Європейська комісія планує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 мільярда євро.

Видання Politico зазначило, що Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Угорщини, аби та розблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.

15 грудня Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України.

Сейм Республіки Польща визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм і застосовує терористичні заходи.

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