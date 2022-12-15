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Польща та країни Балтії заблокували новий санкційний пакет проти РФ, через запропоновані послаблення

15 грудня, 2022 четвер
14:31
Світ санкції проти Росії

Країни Балтії та Польща заблокували ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти Росії, через запропоновані деякими країнами послаблення

Про це інформує Delfi з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса в парламенті.

"Спочатку це був список із 1,5 тис. осіб і компаній, зараз він трохи звузився. Ці пропозиції звільнили б приватні кошти, якби держави виявили зв'язок цих коштів із продовольчою безпекою. Важко сказати, як приватні кошти олігархів пов'язані з продовольчою безпекою - ми порушували це питання. Ми розуміємо і занепокоєння партнерів у Європі в деяких конкретних випадках", - розповів Ландсбергіс.

Міністр сказав, що Литва і Польща зупинили ухвалення дев'ятого пакета санкцій Європейського Союзу, цю позицію підтримують й інші країни Балтії.

"Якби зробили такого розміру політичну діру, яку схвалили б усі країни ЄС, я думаю, це використовували б не тільки для розв'язання всіх питань, а й для значного обходу санкцій. Ця дискусія триває. Литва і Польща зупинили ухвалення пакета. Можливо, дискусію перенесуть на Європейську раду", - додав Ландсбергіс.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що РФ намагається використати наратив про те, що санкції  зупиняють сільгоспвиробництво в країнах третього світу.

"У світі існує наратив, який просувається Росією, що санкції Євросоюзу якось відповідальні за зростання цін на харчі, особливо в країнах третього світу, хоча всім чудово відомо, що жодне сільськогосподарське виробництво не під санкціями та це ніяк не пов'язано. Деякі олігархи й компанії, пов'язані з бізнесом добрив, потрапили під санкції", - сказала Шимоніте.

Наголошується, що близько десяти країн пропонують пом'якшити санкції. 

  • 1 грудня країни Європейського Союзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
  • 5 грудня ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності.
  • 6 грудня стало відомо, що до дев'ятого пакета санкцій проти РФ Європейська комісія планує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 мільярда євро.  
  • Видання Politico зазначило, що Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Угорщини, аби та розблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.
  • 15 грудня Польща відмовилася підтримати пакетну угоду про виділення 18 млрд євро допомоги Європейського Союзу для України. 
  • Сейм Республіки Польща визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм і застосовує терористичні заходи.  

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