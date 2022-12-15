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Сейм Польщі визнав Росію державою, що підтримує тероризм

15 грудня, 2022 четвер
00:11
війна з Росією Засідання Сейму Республіки Польща

Сейм Республіки Польща визнає Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм і застосовує терористичні заходи

Про це повідомляє пресслужба Сейму Польщі у середу, 14 грудня.

Як йдеться в документі, Росія "систематично порушує права людини, міжнародне право і Статут Організації Об'єднаних Націй і ряд інших зобов'язань", "анексує території інших держав, збройні напади, воєнні злочини і геноциди" і "здійснює ворожі економічні дії, зокрема в сфері енергетики".

Як написав сейм у резолюції, Росія "несе пряму відповідальність за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у липні 2014 року, коли загинули 298 пасажирів та членів екіпажу", а також за "катастрофу літака ВПС Польщі (рейс 101) у Смоленську у квітні 2010 року, в якій загинули 96 осіб на борту, включаючи президента Республіки Польща Леха Качинського, чиновники польського уряду, високопоставлені командувачі польською армією і НАТО, члени польського парламенту".

"Брутальна та протиправна агресія Російської Федерації проти України триває. Російські військові здійснюють атаки по всій території захопленої країни, в яких загинули тисячі людей, в тому числі багато дітей. Російська Федерація та підпорядковані їй структури та збройні формування вчиняють акти терору проти об'єктів цивільної інфраструктури, здійснюють колективні страти та вчиняють викрадення, сексуальне насильство та тортури, відриваючи дітей від сімей з метою піддати їх русифікації, масовим депортаціям людей, примусовому призову громадян України до збройних сил Російської Федерації та грабежам майна. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - написали нардепи.

У сеймі також заявили, що Російська Федерація вчинила акт міжнародного піратства "шляхом військової блокади українських портів і паралізування морського сполучення на шляхах, що ведуть до них, без оголошення війни".

"Спалюючи і грабуючи українські землі і не даючи Україні тривалий час експортувати сільськогосподарську продукцію, вона принесла привид голоду в багато країн Африки і Азії", - заявили в сеймі.

Палата підтримала незалежну і суверенну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів, позитивно оцінила резолюцію Сенату про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом і резолюцію Європарламенту про визнання Російської Федерації державою, що спонсорує тероризм. Євродепутати також закликали Єврокомісію, інші інституції ЄС та всі країни-члени ООН зайняти таку ж позицію та вжити необхідних заходів для припинення російської агресії та покарання агресора. "Російська Федерація повинна бути ізольована на міжнародній арені", - наголосили в сеймі.

"Сейм Республіки Польща визнає Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм і застосовує терористичні заходи", - йдеться у резолюції.

  • Також 14 грудня Чехія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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