Чехія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Про це він повідомив у twitter.

Глава держави подякував Чехії за "відновлення історичної справедливості".

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче", - пише президент.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом.

24 листопада парламент Молдови на засіданні у четвер ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

25 листопада опозиційний до режиму Лукашенка Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор геноцидом українського народу та засудив злочини комуністичної влади проти національних республік СРСР у міжвоєнний період.

26 листопада президент США Джо Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів, вчинених Росією на території України.

30 листопада німецький бундестаг ухвалив резолюцію про визначення Голодомору геноцидом українського народу.

Європейський парламент може визнати Голодомор геноцидом українського народу під час голосування, запланованого на 15 грудня.

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