Така інформація вказана в порядку денному пленарного засідання ЄП на наступний тиждень, пише Укрінформ.

У перші половині 15 грудня відбудуться обговорення на тему "90 років після Голодомору: Визнання масових вбивств через голод геноцидом".

Вже після обіду, між 13:00 до 15:00 за київським часом, заплановане голосування відповідної резолюції.

Зазначається, що того ж дня у Європарламенті відбудуться обговорення на тему "Гуманітарна ситуація в Україні через атаки Росії на критичну інфраструктуру та цивільні райони".

Нагадаємо, Україна закликає світ визнати організований тоталітарним комуністичним режимом сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу. На сьогодні це зробили 22 держави. Зокрема Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців 30 листопада.

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