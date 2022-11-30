Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців

Про це пишуть на сайті Бундестагу.

Сьогодні відбулося голосування за резолюцію "Голодомор в Україні: пам'ятати – шанувати – попередити". Більшість схвалили пропозицію, проте AfD і Die Linke - утрималися.

Цим рішенням Німеччина визнала масовий голод 1930-х років відповідальністю політичного керівництва Радянського Союзу під керівництвом Йосипа Сталіна, а не поганим врожаєм.

"Події 1930-х років засвідчили прагнення радянського керівництва контролювати та пригнічувати селян, периферію радянської влади та український побут, мову та культуру. Через голод і репресії постраждала вся Україна, а не тільки її хліборобські регіони", – наголосили у відомстві.

Німецькі депутати підтвердили, що Голодомор є злочином проти людяності, який нині кваліфікують як геноцид.

У Бундестазі закликали владу Німеччини продовжувати політичну підтримку пам'яті жертв Голодомору, її міжнародне оприлюднення та рішуче протидіяти будь-яким спробам запуску російських історичних наративів.

Крім того, нардепи наголосили, що Україна має й надалі отримувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку в загарбницькій війні Росії, яка порушує міжнародне право та підтримує імперіалістичну політику Путіна.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував за це рішення.

"Голодомор 1932-1933 років був геноцидом. Це історична справедливість, яку визнає світ. Націю, яка є відповідальною за злочин, ми теж знаємо", – пише Єрмак.

23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1923-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.

Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічне рішення ухвалили депутати парламенту Румунії. Німецькі депутати домовилися ухвалити важливу резолюцію щодо Голодомору наступного тижня.

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