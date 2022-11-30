Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців
30 листопада німецький Бундестаг ухвалив резолюцію про визначення Голодомору геноцидом українського народу
Про це пишуть на сайті Бундестагу.
Сьогодні відбулося голосування за резолюцію "Голодомор в Україні: пам'ятати – шанувати – попередити". Більшість схвалили пропозицію, проте AfD і Die Linke - утрималися.
Цим рішенням Німеччина визнала масовий голод 1930-х років відповідальністю політичного керівництва Радянського Союзу під керівництвом Йосипа Сталіна, а не поганим врожаєм.
"Події 1930-х років засвідчили прагнення радянського керівництва контролювати та пригнічувати селян, периферію радянської влади та український побут, мову та культуру. Через голод і репресії постраждала вся Україна, а не тільки її хліборобські регіони", – наголосили у відомстві.
Німецькі депутати підтвердили, що Голодомор є злочином проти людяності, який нині кваліфікують як геноцид.
У Бундестазі закликали владу Німеччини продовжувати політичну підтримку пам'яті жертв Голодомору, її міжнародне оприлюднення та рішуче протидіяти будь-яким спробам запуску російських історичних наративів.
Крім того, нардепи наголосили, що Україна має й надалі отримувати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку в загарбницькій війні Росії, яка порушує міжнародне право та підтримує імперіалістичну політику Путіна.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував за це рішення.
"Голодомор 1932-1933 років був геноцидом. Це історична справедливість, яку визнає світ. Націю, яка є відповідальною за злочин, ми теж знаємо", – пише Єрмак.
- 23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1923-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.
- Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічне рішення ухвалили депутати парламенту Румунії. Німецькі депутати домовилися ухвалити важливу резолюцію щодо Голодомору наступного тижня.
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