Про це повідомляє Radio România з посиланням на заяву депутата від керівної Національної ліберальної партії Румунії Александру Мурару.

"Голодомор був унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів, скоєних керівниками та інституціями Радянського Союзу. На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи", - підкреслив він.

Зазначається, що парламент Румунії прийняв документ, в якому рішуче засуджує дії, "спрямовані проти українського народу, що призвели до мільйонних жертв, і висловлює солідарність із сусіднім народом".

Декларація була зачитана на пленарному засіданні депутатом від групи національних меншин Ніколає Мирославом Петрецькі. Вона визнає Голодомор злочином, "скоєним проти українського народу і людства".

Водночас у документі висловлюється солідарність з українським народом, який постраждав у цій трагедії, віддається данина пам'яті мільйонам жертв штучного голоду 1932-1933 років.

Мурару наголосив, що Румунія історичним рішенням приєднується до демократичних та гідних держав усього світу, які визнають та урочисто беруть на себе не лише вшанування пам'яті жертв голоду 1932-1933 років, але й "визнання геноцидних, систематичних, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників з метою фізичного знищення української нації".

23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1923-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.

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