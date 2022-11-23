У 60 містах світу відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору

Про це повідомляє Армія українських громад у телеграмі.

Зазначається, що мета кампанії - вшанувати пам’ять жертв Голодомору, а також жертв сучасного геноциду та агресії, яку здійснює Росія проти України. В ході акції планується звернутися з офіційним закликом до цивілізованих держав світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. та поточну повномасштабну війну Росії проти України геноцидом українського народу, а РФ - державою-терористом.

"Росія вторглася в Україну, щоби здійснити злочин геноциду – знищити українську націю як таку. Знищити українську ідентичність, культуру, мову. З цією метою окупанти вбивають і депортують українців, руйнують міста, спалюють українські книжки.Та це не перший злочин геноциду, який Росія здійснює проти України. У 1932 – 1933 роках тодішній комуністичний тоталітарний режим – попередник нинішнього путінського рашистського режиму вчинив в Україні злочин геноциду – Голодомор", - йдеться у повідомленні.

В акції візьмуть участь активісти й представники українських діаспор та громад, місцеві жителі, а також лідери суспільної думки й блогери у різних державах світу.

Армія українських громад закликала учасників акції домовитися з місцевою владою про відключення світла на 15 хвилин чи годину на знак солідарності не тільки до жертв Голодомору, а й до українців, які залишились без світла та води через обстріли Росією критичної інфраструктури.

Також, будуть запалені "свічки пам'яті", як вшанування загиблих під час геноциду українського народу.

У повідомленні закликають учасників акції підготувати звернення до урядів країн перебування з вимогами:

визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу*

визнати поточну повномасштабну війну Росії проти України та її мирного населення геноцидом українського народу

визнати Росію державою-терористом.

У тих країнах, де Голодомор вже був визнаний, пропонується прийняти Резолюцію, що підтверджує визнання та зв’язує Голодомор як геноцид з нинішньою війною.

Папа Римський Франциск 23 листопада заявив, що українці сьогодні страждають від "мук агресії", і порівняв війну Росії в Україні з "жахливим геноцидом" 1930-х років.

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