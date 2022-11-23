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Війна з Росією: хроніка
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Папа Франциск порівняв з Голодомором війну в Україні

23 листопада, 2022 середа
14:11
Суспільство Папа Римський

Папа Римський Франциск 23 листопада заявив, що українці сьогодні страждають від "мук агресії", і порівняв війну Росії в Україні з "жахливим геноцидом" 1930-х років

Папа Франциск, виступаючи перед тисячами людей на площі Святого Петра на щотижневій загальній аудієнції, згадав про Голодомор, від якого загинули мільйони українців, передає Радіо Свобода.

"Цієї суботи відзначається річниця страшного геноциду Голодомору, штучно спричиненого Сталіним голоду 1932-33 років", – сказав він.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932-1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

  • Нагадаємо, Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні між Росією та Україною
  • Папа вже й раніше пропонував Ватикан для переговорів про мир в Україні.
  • Папа Франциск також засудив останню хвилю ракетних ударів по Україні, закликавши до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації конфлікту, і попросивши Бога "поспішити" з його припиненням. При цьому він знову не згадав про Росію.
  • Зазначимо, Папі Франциску після його скандальних заяв про "гуманізм росіян" передали частину російської міни з України, яка у березні знищила фасад храму на Київщині

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Україна
Голодомор
війна з Росією
Папа Римський Франциск
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