Ватикан запропонував свою територію для переговорів України з Росією, - La Stampa
Ватикан висловив готовність стати посередником у разі відновлення переговорів України з Росією
Про це повідомляє La Stampa.
Про відповідну пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського з президентом Франції Еманюелем Макроном, яка відбулася 24 жовтня.
Зокрема, за даними італійського видання, Ватикан висловив готовність надати свою територію як нейтральне місце для проведення переговорів України та РФ. Також там пропонують залучити до перемовин інші сторони - США та Європейський Союз.
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