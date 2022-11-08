Про це повідомляє La Stampa.

Про відповідну пропозицію Ватикану стало відомо після зустрічі Папи Римського з президентом Франції Еманюелем Макроном, яка відбулася 24 жовтня.

Зокрема, за даними італійського видання, Ватикан висловив готовність надати свою територію як нейтральне місце для проведення переговорів України та РФ. Також там пропонують залучити до перемовин інші сторони - США та Європейський Союз.

6 листопада Папа Франциск заявив, що його вражає жорстокість російських військових, бо він "має велику пошану до гуманізму російського народу".

7 листопада посол України в США Оксана Маркарова порадила Папі Римському уважніше читати твори письменника Федора Достоєвського, у відповідь на його вислів про "гуманізм російського народу".

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