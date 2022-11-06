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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ "Мене вражає жорстокість російських солдатів і найманців", - Папа Римський

"Мене вражає жорстокість російських солдатів і найманців", - Папа Римський

6 листопада, 2022 неділя
23:13
Світ Папа Римський

Папа Римський Франциск заявив, що його вражає жорстокість російських військових, бо "має велику пошану до гуманізму російського народу"

Про це передають у Vatican News посиланням на заяву Папи.

"Мене вражає ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ; це (жорстокість, - ред.) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - заявив Папа.

На його думку,  Достоєвський надихає християн до осмислення християнства.

"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність", – додав він. 

  • 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати". При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.
  • Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
  • 6 листопада Папа Римський Франциск заявив, що нам намір зустрітися з президентом РФ Путіним 25 лютого, але очільник МЗС Росії Лавров сказав йому, що "на даний час цього не потрібно".

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війна з Росією
Папа Римський Франциск
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