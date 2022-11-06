Папа Франциск заявив, що планував зустрітися з Путіним 25 лютого, але його зупинив Лавров
Папа Римський Франциск заявив, що нам намір зустрітися з президентом РФ Путіним 25 лютого, але його зупинив очільник МЗС Росії Лавров
Про це передають у Vatican News посиланням на заяву Папи.
Зазначається, що Папа наступного дня після початку війни поїхав до російського посольства, щоби поговорити з російським послом який є, за словами Папи Франциска, "доброю людиною".
"Я знаю його вже шість років, відколи він приїхав. Він є гуманістом. Пригадую коментар, який він тоді мені залишив: "Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent" (ми потрапили в диктатуру грошей), говорячи про цивілізацію", - сказав Папа.
За словами Папа, під час цієї розмови він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба.
"Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно", - додав Папа.
- 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".
- При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.
- Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
- Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.
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