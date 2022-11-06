Про це передають у Vatican News посиланням на заяву Папи.

Зазначається, що Папа наступного дня після початку війни поїхав до російського посольства, щоби поговорити з російським послом який є, за словами Папи Франциска, "доброю людиною".

"Я знаю його вже шість років, відколи він приїхав. Він є гуманістом. Пригадую коментар, який він тоді мені залишив: "Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent" (ми потрапили в диктатуру грошей), говорячи про цивілізацію", - сказав Папа.

За словами Папа, під час цієї розмови він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба.

"Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно", - додав Папа.

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".

При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.

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