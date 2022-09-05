Лікар не рекомендує Папі Франциску їхати до України та Росії

Про це повідомляє CNN.

Лікар Папи Римського Франциска не підтримує намір понтифіка відвідати з офіційним візитом Київ або Москву через проблеми з його здоров'ям.

"Зараз я не можу їхати, тому що після поїздки в Канаду коліно трохи відновилося, і лікар мені заборонив: "Тобі не можна їхати в Казахстан". Але я підтримую зв’язок, телефоном… І роблю, що можу. І я прошу кожного робити те, що в його силах. Серед усього можна щось зробити. Я супроводжую своїм болем і своїми молитвами все, що можу. Але ситуація справді трагічна", - заявив Папа Франциск в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу.

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Водночас Папа сказав, що кілька представників Ватикану були в Києві з початку війни: "Моя присутність там сильна".

На початку серпня Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом.

24 серпня Папа Франциск заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".

25 серпня МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну.