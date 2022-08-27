Теза у виступі Папи про "невинну" пропагандистку Дугіну - це свідома маніпуляція когось із папського оточення, - посол України у Ватикані Юраш

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Андрій Юраш прокоментував ситуацію навколо заяви Папа Римського Франциска щодо російської пропагандистки Дар'ї Дугіної як однієї з "невинних, убитих через війну".



"Я хотів би змалювати, як ці слова були сказані Папою Римським. Для мене абсолютно зрозуміло, що це була свідома маніпуляція з боку когось з оточення Папи, які надали недостовірну інформацію. По-перше, таких слів не було у тексті, який мав зачитати Папа. Ми були присутні на цій загальній аудієнції, коли він відірвавшись від папірця, почав говорити від себе і було очевидно, що Папа не до кінця розуміє про що йде мова, він говорив про "невинну смерть" після його тези про дітей. Фактично, він не розумів, що говорить про 30-річну жінку, свідомого ретранслятора імперіалістської російської ідеології, яка є абсолютно сформованим індивідуумом та символізує трагедію, ненависть і війну. А Папа про неї говорив, як про невинну дитину, отже він насправді не до кінця розумів ситуацію і навіть не назвав її на ім'я. Теза була пов'язана з попередніми меседжами, але, звісно, це не звільняє від загального контексту", - пояснив посол України у Ватикані.



Юраш підсумував, що спробував у своєму коментарі подати загальну картину того, як ця теза була висловлена та яке обурення викликала в українському середовищі та в Італії.

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