Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом

Про це Андрій Юраш повідомляє у власному твіттері.

"Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість шляхом свого візиту до України" – важливі слова Папи Франциска, висловлені під час сьогоднішньої зустрічі зі Святим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану", – написав він.

Своєю чергою офіційне повідомлення Ватикану про зустріч Франциска з українським послом не містить згадок про тему їхньої розмови.

В інтерв’ю агентству Reuters минулого місяця Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру.

24 липня Папа Римський заявив, що має "велике бажання" відвідати Україну.

5 серпня Папа Франциск зустрівся з митрополитом Антонієм, другим за впливом лідером Російської православної церкви. Зустріч відбулася перед анонсованою на вересень зустріччю з патріархом Кирилом, який підтримує війну в Україну, а також потрапив під санкції у низці країн Європи.