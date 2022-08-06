Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом
Папа Римський Франциск прийняв українського посла у Ватикані Андрія Юраша, з яким, за словами останнього, обговорював можливу поїздку до України
Про це Андрій Юраш повідомляє у власному твіттері.
"Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість шляхом свого візиту до України" – важливі слова Папи Франциска, висловлені під час сьогоднішньої зустрічі зі Святим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану", – написав він.
Своєю чергою офіційне повідомлення Ватикану про зустріч Франциска з українським послом не містить згадок про тему їхньої розмови.
В інтерв’ю агентству Reuters минулого місяця Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру.
- 24 липня Папа Римський заявив, що має "велике бажання" відвідати Україну.
- 5 серпня Папа Франциск зустрівся з митрополитом Антонієм, другим за впливом лідером Російської православної церкви. Зустріч відбулася перед анонсованою на вересень зустріччю з патріархом Кирилом, який підтримує війну в Україну, а також потрапив під санкції у низці країн Європи.
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