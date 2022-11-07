Про це йдеться на facebook-сторінці Блаженнішого Святослава.

"Наш подарунок Святішому Отцеві Франциску – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в місті-мученику Ірпені – символічний ще й тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю", – зазначено в дописі.

Як додали на сайті УГКЦ, вранці 7 листопада Блаженніший Святослав зустрівся з Папою Франциском в Апостольському палаці у Ватикані. Це вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну глава УГКЦ приїхав до Рима.

В УГКЦ зазначили, що Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із "багатостраждальним українським народом" і запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях. Він також попрохав главу й духовенство УГКЦ "продовжувати жертовне служіння в євангельському дусі найбільш потребуючим та постраждалим внаслідок війни". І запевнив, що Святий Престол докладає дипломатичних зусиль для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу.

"Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії, – це ніщо інше як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури й, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю, – зазначив натомість глава УГКЦ Папі Франциску. – В російських пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу".

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати". При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Напередодні, 6 листопада, Папа Римський Франциск розповів, що мав намір зустрітися з президентом РФ Путіним 25 лютого, але очільник МЗС Росії Лавров сказав йому, що "на даний час цього не потрібно". Також Папа заявив, що його вражає жорстокість російських військових, бо він "має велику пошану до гуманізму російського народу".

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