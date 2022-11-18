Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Франциска виданню La Stampa.

"Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва та припинення конфлікту в Україні", - сказав він.

На запитання, чи вірить він у можливість примирення Москви та Києва, понтифік закликав усіх не здаватись у цьому питанні.

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжнього миру, який є плодом діалогу", - сказав він.

Нагадаємо, Папа вже й раніше пропонував Ватикан для переговорів про мир в Україні.

Папа Франциск також засудив останню хвилю ракетних ударів по Україні, закликавши до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації конфлікту, і попросивши бога "поспішити" з його припиненням. При цьому він знову не згадав про Росію.

Зазначимо, Папі Франциску після його скандальних заяв про "гуманізм росіян" передали частину російської міни з України, яка у березні знищила фасад храму на Київщині.

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