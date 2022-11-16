Свою думку з приводу варварських обстрілів України він висловив під час виступу на загальній аудієнції на площі Святого Петра, пише Reuters.

Понтифік попросив Бога “поспішити” припинити війну.

"Я з болем і занепокоєнням дізнався про нову і ще жорстокішу ракетну атаку на Україну, яка спричинила загибель людей і пошкодження значної частини цивільної інфраструктури", — сказав Франциск, однак про ракету, яка впала на території Польщі, не згадав.

"Молімося, щоби Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну, і щоб прагнення до миру запанувало в мученицькій Україні, щоб уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню та діалогу", – додав він.

Також Папа Римський зазначив: "Ми можемо молитися за Україну, кажучи, якщо хочете: "Поспіши, Господи".

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

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