Папа Римський, коментуючи ракетні удари 15 листопада, попросив Бога "поспішити" припинити війну в Україні
Папа Римський Франциск засудив ракетні удари по Україні 15 листопада
Свою думку з приводу варварських обстрілів України він висловив під час виступу на загальній аудієнції на площі Святого Петра, пише Reuters.
Понтифік попросив Бога “поспішити” припинити війну.
"Я з болем і занепокоєнням дізнався про нову і ще жорстокішу ракетну атаку на Україну, яка спричинила загибель людей і пошкодження значної частини цивільної інфраструктури", — сказав Франциск, однак про ракету, яка впала на території Польщі, не згадав.
"Молімося, щоби Господь навернув серця тих, хто все ще робить ставку на війну, і щоб прагнення до миру запанувало в мученицькій Україні, щоб уникнути ескалації та відкрити шлях до припинення вогню та діалогу", – додав він.
Також Папа Римський зазначив: "Ми можемо молитися за Україну, кажучи, якщо хочете: "Поспіши, Господи".
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе