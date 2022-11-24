Ірландія визнала Голодомор українського народу геноцидом
24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом
Про це інформує у твіттері посольство України в Ірландії.
Сьогодні на засіданні уряду Ірландії депутати проголосували й засудили геноцид українців у 30-х роках минулого століття.
"Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932 - 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", - йдеться в повідомленні.
- 23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1932-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.
- Також про засудження Голодомору в 1932-1933 роках проголосували сьогодні на спільному засіданні за Декларацію румунського парламенту румунські депутати та сенатори.
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