Байден закликав вшанувати пам'ять жертв Голодоморів

Про це повідомило посольство США.

"У той час, як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми не забуваємо вшанувати також жертв несправедливості та жахів, заподіяних Україні в минулому", - наголосив Байден.

Він вшанував стійкість українського народу, який пережив катування голодом режимом Сталіна.

"Під час свого правління Йосип Сталін запровадив жорстку та репресивну політику щодо України, включаючи створення навмисного голоду в 1932-33 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних українських жінок, чоловіків та дітей. Ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих у цій безглуздій трагедії і віддаємо належне стійкості українського народу, який пережив розруху й тиранію, щоб врешті-решт створити вільне та демократичне суспільство", - наголосив президент США.

За словами Байдена, США підтверджують непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

"І ми вклоняємося перед відважним українським народом, який продовжує хоробро чинити опір нападу Росії на свою демократію", - заявив американський президент.

23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1923-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.

Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічне рішення ухвалили депутати парламенту Румунії. Німецькі депутати домовилися ухвалити важливу резолюцію щодо Голодомору наступного тижня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb