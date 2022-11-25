Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор в Україні геноцидом

Про це повідомили в телеграм-каналі Об’єднаного перехідного кабінету.

В ухваленій постанові йдеться про визнання злочинної політики комуністичної держави щодо народу України, яка призвела до штучного голоду 1932–1933 років, актом геноциду проти українського народу та злочином проти людства.

"Ми також засуджуємо ці та інші злочини, скоєні комуністичним урядом проти національних республік Радянського Союзу у міжвоєнний період", – зазначено в документі.

"Визнаючи події Голодомору актом геноциду українського народу, ми також віддаємо шану багатьом білорусам, які стали жертвами цього злочину на території радянської України та Криму", – додали в Об’єднаному перехідному кабінеті.

Згадуючи про випадки масового голоду в період 1932-1933 років, які траплялися також на території самої Білорусі, у постанові зазначають, що "це ще один факт, який пов’язує історію білоруського та українського народів і свідчить про спільну злочинну політику більшовицького режиму на території національних республік. Знищення національної інтелігенції, масові депортації, голодомор – це далеко не повний перелік злочинів комуністичного режиму проти народів України та Білорусі у ХХ столітті".

"Висловлюємо нашу безумовну підтримку та солідарність з народом України, який став жертвою цієї нелюдської політики у міжвоєнний період історії, та рішуче засуджуємо наслідки злочинів більшовицької влади проти українського та білоруського народів, спрямованих проти знищення своїх національних еліт і генофонду. Ми стверджуємо, що гідне майбутнє для народів України та Білорусі стане можливим лише в результаті послідовної політики декомунізації та повернення до національних цінностей", – додають в Об’єднаному перехідному кабінеті Білорусі.