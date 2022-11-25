Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор в Україні геноцидом

Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор в Україні геноцидом

25 листопада, 2022 п'ятниця
02:42
Світ Голодомор

Опозиційний до режиму Лукашенка Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор геноцидом українського народу та засудив злочини комуністичної влади проти національних республік СРСР у міжвоєнний період

Про це повідомили в телеграм-каналі Об’єднаного перехідного кабінету.

В ухваленій постанові йдеться про визнання злочинної політики комуністичної держави щодо народу України, яка призвела до штучного голоду 1932–1933 років, актом геноциду проти українського народу та злочином проти людства. 

"Ми також засуджуємо ці та інші злочини, скоєні комуністичним урядом проти національних республік Радянського Союзу у міжвоєнний період", – зазначено в документі.

"Визнаючи події Голодомору актом геноциду українського народу, ми також віддаємо шану багатьом білорусам, які стали жертвами цього злочину на території радянської України та Криму", – додали в Об’єднаному перехідному кабінеті.

Згадуючи про випадки масового голоду в період 1932-1933 років, які траплялися також на території самої Білорусі, у постанові зазначають, що "це ще один факт, який пов’язує історію білоруського та українського народів і свідчить про спільну злочинну політику більшовицького режиму на території національних республік. Знищення національної інтелігенції, масові депортації, голодомор – це далеко не повний перелік злочинів комуністичного режиму проти народів України та Білорусі у ХХ столітті". 

"Висловлюємо нашу безумовну підтримку та солідарність з народом України, який став жертвою цієї нелюдської політики у міжвоєнний період історії, та рішуче засуджуємо наслідки злочинів більшовицької влади проти українського та білоруського народів, спрямованих проти знищення своїх національних еліт і генофонду. Ми стверджуємо, що гідне майбутнє для народів України та Білорусі стане можливим лише в результаті послідовної політики декомунізації та повернення до національних цінностей", – додають в Об’єднаному перехідному кабінеті Білорусі.

  • Парламент Молдови на засіданні у четвер, 24 листопада,ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цього ж дня за засудження Голодомору проголосували також румунські депутати та сенатори. Крім того, 24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Читайте також:
24 листопада, 2022 четвер
Прем'єр-міністр Словаччини подарував Орбану шарф з актуальними кордонами
Лукашенко
24 листопада, 2022 четвер
"Далі буде повне знищення України": Лукашенко закликав до мирних переговорів з РФ
Радбез ООН
24 листопада, 2022 четвер
Росія в ООН звинуватила у руйнуванні мирної інфраструктури українські ППО й американські ракети
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 листопада
03:35
електроенергія
Більше половини мешканцям Дніпра повернули світло
03:04
Інфографіка
збірна Бельгії, Тібо Куртуа, ЧС-2022
ЧС-2022: який вигляд мають турнірні таблиці після 1-го туру групового етапу
02:39
Сумщина, обстріли
Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині
02:18
ЗСУ
ЗСУ знищили російські склади у Каховці, Новій Каховці і Горностаївці
02:07
Норвегія газ
Міністри енергетики країн ЄС не змогли погодити обмеження ціни на газ "через глибокі розбіжності"
01:45
Оновлено
Михайло Волинець
Нардепа Михайла Волинця оголосили у розшук. Депутат каже, що дізнався про це зі ЗМІ
01:18
збірна Португалії, Кріштіану Роналду
Роналду встановив унікальний рекорд на ЧС з футболу
00:43
Меркель, Путін, Макрон
Меркель заявила, що спільно з Макроном намагалась налагодити діалог з Путіним
00:41
Оновлено
Запоріжжя
На околиці Запоріжжя пролунали вибухи. Ракети влучили поруч з лікарнею
00:29
літак
Євроконтроль надасть авіадиспетчерам України та Молдови €46,5 млн підтримки через блокування повітряного руху
00:13
на фото ЗСУ
ЗСУ знищили С-300 росіян, з якого терористи вбили немовля на Запоріжжі
2022, четвер
24 листопада
23:57
ОБСЄ
Зеленський закликав реформувати Парламентську асамблею ОБСЄ
23:47
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 листопада
23:39
полігон
Хорватія навчатиме українських військових, - Резніков
23:35
Оновлено
Херсон
Росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито сімох людей
23:30
Оновлено
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати усіх матчів 24 листопада
23:20
ЧС-2022, збірна Бразилії
Бразилія перемогла Сербію на чемпіонаті світу з футболу
23:14
мобілізовані росіяни
Близько $82 млрд. Росія витратила на війну в Україні вже чверть свого бюджету, - Forbes
22:52
вакцина
Ефективна проти усіх 20 відомих підтипів вірусу. У США розробили універсальну вакцину від грипу
22:37
Президент України Зеленський
"Це помста тих, хто програв": Зеленський прокоментував обстріли Херсона й анонсував "вагомі новини" щодо гарантій безпеки для України
22:28
Укриття в Естонії
Країни Балтії, Польща та Фінляндія готують укриття на випадок агресії з боку Росії
22:02
"Книга року BBC – 2022": оприлюднено короткі списки номінантів
21:52
З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази
Керівник Yasno про темпи відновлення електрики: система не може одразу вийти на базовий рівень генерації
21:51
Секретар РНБО України Олексій Данілов
"Вони співпрацювали з терористами": Данілов підтвердив ліквідацію іранських інструкторів у Криму
21:26
росія
У Воронезькій області РФ готують евакуацію жителів 100-кілометрової зони біля кордону з Україною - переселити мають понад 270 тис. осіб
21:13
Оновлено
Внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Вишгороді загинуло 7 жителів, ще 30 постраждали
21:00
ЮНЕСКО
Постпред Росії пішов з посади керівника ключового комітету ЮНЕСКО
20:27
Нідерланди-Україна
Нідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
20:15
Розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО, - Німеччина
20:09
OPINION
Володимир Гевко
Мені не подобається нездоровий пієтет українців до своїх президентів
20:02
Працівниця окупаційної поліції Харківщини
ДБР оголосило підозру в держзраді очільниці окупаційної "поліції" Куп'янська
19:56
Голодомор
Молдова визнала Голодомор геноцидом українського народу
19:04
телевізор немає сигналу
Україна закликала французьку компанію Eutelsat припинити ретрансляцію російських телеканалів
19:00
ЗСУ
Авіація ЗСУ з початку доби завдала 12 ударів по зосередженню окупантів, зброї та техніки і вразила позиції ЗРК, - Генштаб
18:57
Ірландія визнала Голодомор українського народу геноцидом
18:54
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон став почесним громадянином Києва, - Кличко
18:53
В окупованому Мелітополі прогриміло щонайменше 3 вибухи, - мер
18:38
На деокупованих Миколаївщині та Херсонщині у місцях поховань ідентифікували 200 тіл
18:35
росія ведмідь
На сайті президента України зареєстрували петицію про перейменування Росії на Московію
18:32
прапор України
У перемогу у війні з РФ вірять 90% українців, - опитування
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV