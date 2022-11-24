Молдова визнала Голодомор геноцидом українського народу
Парламент Молдови на засіданні у четвер ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу
Про це повідомляє видання Newsmaker.
За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було. Представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію.
Перед голосуванням депутати від комуністів та партії "Шор" вийшли з сесійної зали.
"Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім'я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу", - йдеться в декларації.
Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.
"Пам'ять Голодомору і прихильність загальнолюдським цінностям зобов'язує нас до солідарності з українським народом задля припинення політики геноциду українського народу у XXI столітті та порятунку миру і свободи на європейському континенті", - йдеться в документі.
Після ухвалення декларації депутати оголосили хвилину мовчання на згадку про жертв Голодомору та жертв нинішньої війни в Україні.
- 23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких – визнання Голодомору 1923-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.
- За засудження Голодомору в 1932-1933 роках проголосували сьогодні румунські депутати та сенатори.
- Також 24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом.
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