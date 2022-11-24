Молдова визнала Голодомор геноцидом українського народу

Про це повідомляє видання Newsmaker.

За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було. Представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію.

Перед голосуванням депутати від комуністів та партії "Шор" вийшли з сесійної зали.

"Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім'я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу", - йдеться в декларації.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.

"Пам'ять Голодомору і прихильність загальнолюдським цінностям зобов'язує нас до солідарності з українським народом задля припинення політики геноциду українського народу у XXI столітті та порятунку миру і свободи на європейському континенті", - йдеться в документі.

Після ухвалення декларації депутати оголосили хвилину мовчання на згадку про жертв Голодомору та жертв нинішньої війни в Україні.

23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких – визнання Голодомору 1923-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.

За засудження Голодомору в 1932-1933 роках проголосували сьогодні румунські депутати та сенатори.

Також 24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом.

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