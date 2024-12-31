Путін передав акції останнього у РФ великого іноземного виробника пива в управління російській групі компаній

Про це інформує російська служба Радіо Свобода.

Як зазначається, спільне бельгійсько-турецьке підприємство AB InBev Efes виробляє понад 75 найменувань пива, зокрема Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Bud, Hoegaarden, Löwenbräu, "Клинське", "Сибірська корона". У Росії під контролем компанії було 11 пивоварних заводів.

До сьогодні концерн AB InBev Efes залишався останнім із трьох найбільших закордонних виробників пива на російському ринку. Голландська компанія Heineken пішла з Росії після початку повномасштабної війни в Україні, продавши всі свої активи до серпня 2023 року. Водночас був переданий під тимчасове управління датського пивоварний холдинг Carlsberg Group.

На початку грудня 2024 року Володимир Путін вивів активи Carlsberg з-під тимчасового управління, компанія оголосила про їх продаж з великим дисконтом, тобто суттєво нижчою за ринкову вартість.

За даними ЗМІ, новий тимчасовий керівник AB InBev Efes – група компаній "Вместе" – був створений в серпні 2024 року. ЇЇ гендиректором значиться Микола Тюрніков. Згідно зі статутними документами компанія займається розробкою програмного забезпечення та консультаційними послугами з питань фінансового посередництва.