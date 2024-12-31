Путін передав акції останнього у РФ великого іноземного виробника пива в управління російській групі компаній
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким передав акції закордонної пивоварної компанії AB InBev Efes до тимчасового управління російській групі компаній "Вместе"
Про це інформує російська служба Радіо Свобода.
Як зазначається, спільне бельгійсько-турецьке підприємство AB InBev Efes виробляє понад 75 найменувань пива, зокрема Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Bud, Hoegaarden, Löwenbräu, "Клинське", "Сибірська корона". У Росії під контролем компанії було 11 пивоварних заводів.
До сьогодні концерн AB InBev Efes залишався останнім із трьох найбільших закордонних виробників пива на російському ринку. Голландська компанія Heineken пішла з Росії після початку повномасштабної війни в Україні, продавши всі свої активи до серпня 2023 року. Водночас був переданий під тимчасове управління датського пивоварний холдинг Carlsberg Group.
На початку грудня 2024 року Володимир Путін вивів активи Carlsberg з-під тимчасового управління, компанія оголосила про їх продаж з великим дисконтом, тобто суттєво нижчою за ринкову вартість.
За даними ЗМІ, новий тимчасовий керівник AB InBev Efes – група компаній "Вместе" – був створений в серпні 2024 року. ЇЇ гендиректором значиться Микола Тюрніков. Згідно зі статутними документами компанія займається розробкою програмного забезпечення та консультаційними послугами з питань фінансового посередництва.
- Нагадаємо, раніше жовтневий райсуд Липецька ухвалив рішення про передачу у власність Російської Федерації акцій кондитерської фабрики Roshen експрезидента України Петра Порошенка.
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