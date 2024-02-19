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РФ "націоналізувала" колишню фабрику Порошенка у Липецьку

19 лютого, 2024 понедiлок
14:41
Економіка Петро Порошенко, нато

Жовтневий райсуд Липецька ухвалив рішення про передачу у власність Російської Федерації акцій кондитерської фабрики Roshen експрезидента України Петра Порошенка

Про це пропагандистському агентству ТАСС повідомили у суді.

Суд ухвалив рішення про передачу акції АТ "Липецька кондитерська фабрика" у дохід держави", - сказав співбесідник журналістів.

Він зазначив, що рішення ухвалене після звернення генеральної прокуратури РФ, державі також передано частки у статутному капіталі ТОВ "Рошен" гендиректора підприємства Олега Казакова.

"Також рішенням суду на території Російської Федерації заборонено діяльність колишнього президента України Петра Порошенка та його сина Олексія, які є основними власниками кондитерської фабрики "Рошен", та Олега Казакова", - сказав співрозмовник агентства.

Корпорація "Рошен" є одним з активів колишнього президента України Петра Порошенка, вона включає кілька кондитерських фабрик. З 2015 року щодо її керівництва в Росії було відкрито кримінальну справу. Басманний суд Москви наклав арешт на майно фабрики в Липецьку: склад готової продукції, чотири цехи, будівлю підсобного корпусу та сім ділянок землі площею понад 700 тис. кв. м. Усіх співробітників цієї фабрики було звільнено, а виробництво закрито.

  • Окупаційна адміністрація виставила на продаж 100% акцій Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу Укроборонпрому.
Теги:
Україна
Росія
Петро Порошенко
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