Росія втретє намагається продати український авіаремонтний завод у Криму

Про це повідомила пресслужба концерну, зазначивши, що це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить.

"Дії окупаційної влади РФ є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними", - йдеться у повідомленні.

У держконцерні нагадали, що тимчасово окупована Росією Автономна Республіка Крим є невіддільною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Тимчасова окупація російською федерацією територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.

"Після деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ми обов’язково відновимо контроль над діяльністю Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", - підкреслили у ДК "Укроборонпром".

Нагадаємо, у кінці грудня речниця Укроборонпрому заявила, що держконцерн планує нарощувати обсяги виробництва снарядів за кордоном.

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