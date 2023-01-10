Росія втретє намагається продати український авіаремонтний завод у Криму
Окупаційна адміністрація РФ виставила на продаж 100% акцій Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу Укроборонпрому
Про це повідомила пресслужба концерну, зазначивши, що це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить.
"Дії окупаційної влади РФ є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними", - йдеться у повідомленні.
У держконцерні нагадали, що тимчасово окупована Росією Автономна Республіка Крим є невіддільною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Тимчасова окупація російською федерацією територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.
"Після деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ми обов’язково відновимо контроль над діяльністю Державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", - підкреслили у ДК "Укроборонпром".
- Нагадаємо, у кінці грудня речниця Укроборонпрому заявила, що держконцерн планує нарощувати обсяги виробництва снарядів за кордоном.
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