"Укроборонпром" планує нарощувати обсяги виробництва снарядів за кордоном, - речниця

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Українське військо здебільшого воює радянськими артилерійськими системами. На жаль, у лавах ЗСУ не так багато західного артилерійського озброєння. В Україні постало питання у налагодженні власного серійного виробництва калібрів, яких не вистачає на лінії фронту. Йдеться про снаряди калібру 122 мм та 152 мм", - зауважила Сад.

За словами речниці, в Україні розгорнули виробництво снарядів у багатьох містах.

"Щоб мати змогу подавати снаряди нашій артилерії, ми зробили серійне виробництво на теренах України. Раніше ми завозили ці снаряди з-за кордону, шукаючи їх на складах партнерів. Однак, склади вичерпуються, і тих обсягів, які ми щомісяця нарощуємо - недостатньо. Ми заручилися підтримкою союзників і будемо збільшувати обсяги виробництва снарядів на закордонних потужностях, тобто за кордоном", - додала Сад.

Український ударний дрон, що розробляється "Укроборонпромом", буде із можливістю повернення

Україна наразі не може виготовляти власні системи протиповітряної оборони через брак коштів

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