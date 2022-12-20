"Укроборонпром" планує нарощувати обсяги виробництва снарядів за кордоном, - речниця
Речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад повідомила, що в Україні розгорнуто виробництво артилерійських снарядів
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Українське військо здебільшого воює радянськими артилерійськими системами. На жаль, у лавах ЗСУ не так багато західного артилерійського озброєння. В Україні постало питання у налагодженні власного серійного виробництва калібрів, яких не вистачає на лінії фронту. Йдеться про снаряди калібру 122 мм та 152 мм", - зауважила Сад.
За словами речниці, в Україні розгорнули виробництво снарядів у багатьох містах.
"Щоб мати змогу подавати снаряди нашій артилерії, ми зробили серійне виробництво на теренах України. Раніше ми завозили ці снаряди з-за кордону, шукаючи їх на складах партнерів. Однак, склади вичерпуються, і тих обсягів, які ми щомісяця нарощуємо - недостатньо. Ми заручилися підтримкою союзників і будемо збільшувати обсяги виробництва снарядів на закордонних потужностях, тобто за кордоном", - додала Сад.
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