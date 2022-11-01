В "Укроборонпромі" розповіли, що заважає Україні виготовляти власні системи ППО
Україна наразі не може виготовляти власні системи протиповітряної оборони через брак коштів
Про це під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформ" сказав менеджер проєктів Державного концерну "Укроборонпром" Мартін Брест.
"Будь-яка людина, яка хоч раз у житті намагалася спаяти радіоприймач, розуміє, що таке зробити систему ППО. Мало того, локальну систему, яка зав'язана сама на себе, сама знаходить, сама стріляє, сама збиває. Скільки на це потрібно грошей і часу, і мозків", — пояснив він.
За словами представника "Укроборонпрому", системи ППО є одними з найбільш складних і дороговартісних видів озброєння.
"Ці штуковини нам дуже тяжко далися від західних союзників саме тому, що це — дуже високоінтелектуальний вид озброєння", — наголосив Брест.
Водночас він не виключає, що Україна зможе з часом налагодити спільне виробництво з іншими країнами.
- 12 жовтня до України з Німеччини прибула новітня система протиповітряної оборони IRIS-T.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе