Про це під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформ" сказав менеджер проєктів Державного концерну "Укроборонпром" Мартін Брест.



"Будь-яка людина, яка хоч раз у житті намагалася спаяти радіоприймач, розуміє, що таке зробити систему ППО. Мало того, локальну систему, яка зав'язана сама на себе, сама знаходить, сама стріляє, сама збиває. Скільки на це потрібно грошей і часу, і мозків", — пояснив він.



За словами представника "Укроборонпрому", системи ППО є одними з найбільш складних і дороговартісних видів озброєння.



"Ці штуковини нам дуже тяжко далися від західних союзників саме тому, що це — дуже високоінтелектуальний вид озброєння", — наголосив Брест.



Водночас він не виключає, що Україна зможе з часом налагодити спільне виробництво з іншими країнами.

12 жовтня до України з Німеччини прибула новітня система протиповітряної оборони IRIS-T.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb