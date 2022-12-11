"Камікадзе із можливістю повернення". З'явилися подробиці про український ударний дрон
Український ударний дрон, що розробляється "Укроборонпромом", буде із можливістю повернення
Про це представник компанії, керівник проєктів Олег Болдирєв розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення", - зазначив він.
Наразі апарат на стадії випробування.
"Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання", - сказав Болдирєв.
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Як і "практично всі БПЛА" новий український ударний дрон, як повідомив представник "Укроборонпрому", "складається частково з іноземних комплектуючих".
"Але все зібрати, покласти все у планер, подружити, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, пов'язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ (засобами радіоелектронної боротьби - ред.) - це українське", - наголосив Олег Болдирєв.
- Нагадаємо, під час відвідин Вашингтону (США) експрезидент України Петро Порошенко пояснив, яке саме додаткове озброєння потрібне Україні для перемоги над РФ.
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