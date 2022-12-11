Про це представник компанії, керівник проєктів Олег Болдирєв розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення", - зазначив він.

Наразі апарат на стадії випробування.

"Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання", - сказав Болдирєв.



Читайте також: Для України війна завершиться лише поверненням Криму, - The Washington Post



Як і "практично всі БПЛА" новий український ударний дрон, як повідомив представник "Укроборонпрому", "складається частково з іноземних комплектуючих".

"Але все зібрати, покласти все у планер, подружити, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, пов'язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ (засобами радіоелектронної боротьби - ред.) - це українське", - наголосив Олег Болдирєв.

Нагадаємо, під час відвідин Вашингтону (США) експрезидент України Петро Порошенко пояснив, яке саме додаткове озброєння потрібне Україні для перемоги над РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb