Про це сьогодні, 11 грудня 2022 року, заявило видання The Washington Post.

Як зазначає газет, для російського президента Володимира Путіна анексія Криму стала стовпом його спадщини, який зруйнується, якщо він втратить півострів. Путін заявляв, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть червону лінію й він цього не потерпить.

Також видання додає, що план України з повернення Криму довгий час здавався надуманою фантазією, але нещодавні перемоги Києва на полі бою і помилки Москви несподівано зробили його правдоподібним.

При цьому Захід, підтримуючи Україну, разом з тим занепокоєний, що будь-яке українське військове просування на територію Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій, потенційно навіть до застосування ядерної бомби, а деякі західні чиновники сподіваються, що угода про передачу Криму Росії може стати основою для дипломатичного завершення війни. Натомість українці відкидають цю ідею, в той час, як росіяни заявляють, що вони не погодяться на те, що "вже належить їм", пише WP.

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У статті додається, що боротьба за півострів навряд чи буде вирішена без подальшого кровопролиття.

Видання повідомляє, що атака на початку жовтня на Кримський міст - символ імперських амбіцій Путіна в Україні вартістю 4 мільярди доларів США - спровокував, за словами Кремля, невпинну кампанію бомбардувань Москвою об'єктів критичної інфраструктури України, яка зараз загрожує перекинути країну в гуманітарну кризу.

Після звільнення Києвом Херсона, який, як запевняла Москва, буде "Росією назавжди", російські офіційні особи посилили свою риторику. Колишній президент Дмитро Медведєв пообіцяв "судний день" у разі будь-якого нападу на Крим, а член російського парламенту попередив про "остаточний нищівний удар".

Читайте також: Данілов: навесні ЗСУ будуть у Севастополі, Донецьку та ЛуганськуУкраїна, тим часом розробляє детальні плани реінтеграції Криму, включаючи висилку тисяч російських громадян, які переїхали туди після 2014 року.



"Багато хто вважає, що війна, яка почалася в Криму, повинна закінчитися Кримом", - підсумовує Washington Post.



Зокрема, з цього приводу наводяться слова колишнього російського нафтового магната і давній критик Путіна Михайла Ходорковського.

"Питання Криму, вирішення якого, як я вважав до війни, потребує десятиліть, сьогодні є однозначним. Важко уявити реальне припинення війни без повернення Криму Україні", - зазначив він.

10 грудня полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант заявив, що Україна має вийти на інший військовий рівень, і думати на довгострокову перспективу.

10 грудня повідомлялося, що Росія посилила пошук партизанів у Криму. Проведуть рейди у квартирах та будинках.

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